Овечкин: мы с Кузей поговорили перед вбрасыванием, он сказал мне, что делать

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как он со своим партнёром по команде Евгением Кузнецовым соорудили первый гол в победном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).

«Мы с Кузей поговорили перед вбрасыванием, он сказал мне, что делать, это сработало. Надо больше слушать Кузю», — заявил Овечкин в послематчевом интервью.

В матче Овечкин смог оформить дубль. В активе нападающего в нынешнем сезоне НХЛ теперь четыре заброшенные шайбы и семь результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ в активе Овечкина 826 голов. Таким образом он приблизился в списке лучших снайперов лиги к Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Теперь до достижения рекорда канадца Александру Овечкину осталось забросить 68 шайб.