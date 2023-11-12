«Эдмонтон» одержал вторую победу за последние 10 матчей, обыграв на выезде «Сиэтл»

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтл Кракен» и «Эдмонтон Ойлерз». Уверенную победу в матче одержали «нефтяники» со счётом 4:1.
Натуральным хет-триком отметился нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман, забросивший три шайбы по ходу первого периода. Ещё одну шайбу в первом периоде забросил Дилан Холлоуэй. В оставшиеся 40 минут «Сиэтл» смог забрсоить лишь одну шайбу, усилиями Джейдена Шварца в большинстве. Отметим, что в матче не набрали очков суперзвёзды «Ойлерз» Лено Драйзайтль и Коннор Макдэвид.
«Эдмонтон» прервал свою четырёхматчевую серию поражений и одержали лишь вторую победу за последние 10 матчей. В следующем матче «Ойлерз» примут на своей площадке «Айлендерс».
- 12 ноября 2023
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:11
-
08:06
-
07:58
-
07:55
-
07:44
-
07:30
-
07:06
-
06:37
-
06:30
-
06:02
-
05:57
-
05:49
-
05:40
-
04:50
-
04:00
-
01:42
- 11 ноября 2023
-
23:57
-
23:45
-
23:38
-
23:16
-
22:55
-
22:45
-
22:15
-
21:57
-
21:44
-
21:32
-
21:13
-
20:56
-
20:35
-
20:28
-
20:16