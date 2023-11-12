«Эдмонтон» одержал вторую победу за последние 10 матчей, обыграв на выезде «Сиэтл»

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтл Кракен» и «Эдмонтон Ойлерз». Уверенную победу в матче одержали «нефтяники» со счётом 4:1.

Натуральным хет-триком отметился нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман, забросивший три шайбы по ходу первого периода. Ещё одну шайбу в первом периоде забросил Дилан Холлоуэй. В оставшиеся 40 минут «Сиэтл» смог забрсоить лишь одну шайбу, усилиями Джейдена Шварца в большинстве. Отметим, что в матче не набрали очков суперзвёзды «Ойлерз» Лено Драйзайтль и Коннор Макдэвид.

«Эдмонтон» прервал свою четырёхматчевую серию поражений и одержали лишь вторую победу за последние 10 матчей. В следующем матче «Ойлерз» примут на своей площадке «Айлендерс».