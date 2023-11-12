Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эдмонтон» одержал вторую победу за последние 10 матчей, обыграв на выезде «Сиэтл»

«Эдмонтон» одержал вторую победу за последние 10 матчей, обыграв на выезде «Сиэтл»
Аудио-версия:
Комментарии

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтл Кракен» и «Эдмонтон Ойлерз». Уверенную победу в матче одержали «нефтяники» со счётом 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Кейн) – 09:56     0:2 Хайман (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 14:09 (pp)     0:3 Хайман – 18:40     0:4 Холлоуэй (Маклауд, Сеси) – 19:42     1:4 Шварц (Толванен, Данн) – 42:25 (pp)    

Натуральным хет-триком отметился нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман, забросивший три шайбы по ходу первого периода. Ещё одну шайбу в первом периоде забросил Дилан Холлоуэй. В оставшиеся 40 минут «Сиэтл» смог забрсоить лишь одну шайбу, усилиями Джейдена Шварца в большинстве. Отметим, что в матче не набрали очков суперзвёзды «Ойлерз» Лено Драйзайтль и Коннор Макдэвид.

«Эдмонтон» прервал свою четырёхматчевую серию поражений и одержали лишь вторую победу за последние 10 матчей. В следующем матче «Ойлерз» примут на своей площадке «Айлендерс».

Материалы по теме
«Смерть от тысячи порезов». Почему «Эдмонтон» и Макдэвид провалили старт сезона?
«Смерть от тысячи порезов». Почему «Эдмонтон» и Макдэвид провалили старт сезона?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android