«Смерть от тысячи порезов». Почему «Эдмонтон» и Макдэвид провалили старт сезона?

То, что последнее место в лиге будет занимать «Сан-Хосе», где почти не осталось звёзд, было вполне предсказуемым — правда, никто не мог представить, что «акулы» будут выглядеть настолько чудовищно. А вот уж что не могли представить себе самые ярые хейтеры — так это предпоследнее место «Эдмонтона». Сезон, который начался с диких 1:8 в Ванкувере, пока идёт вкривь и вкось: лишь две победы в десяти играх.

Конечно, это картина, к которой мы привыкли за первые годы Макдэвида в «Эдмонтоне». Однако в последние годы и сам 97-й номер набрал инопланетную форму, и команда вокруг него стала походить на команду, а не на набор случайных людей, которых смогли впихнуть под низкий потолок. Летом букмекеры, которым чужды эмоции, отдавали «Ойлерз» второе место в котировках Кубка Стэнли – 2024, впереди были лишь чемпионы-2022 из «Колорадо». 3 из 16 авторов сайта НХЛ тоже выбрали «Эдмонтон» как будущего чемпиона.

Сейчас суперзвёзды «Эдмонтона» не наслаждаются победами, а во фрустрации пытаются объясниться прессе. «Это как будто смерть от тысячи порезов, вот на что это похоже. Одна ошибка – и мы платим за это. Потом ещё небольшая ошибка – и это уже как снежный ком. А вытаскивать игры очень сложно», — сказал Коннор Макдэвид после 2:5 в Нэшвилле. Леон Драйзайтль, который должен был сыграть за себя и за того парня во время краткого отсутствия Коннора, вообще не забивает семь игр. Итак, что же происходит в «Эдмонтоне»?

Вратари «Эдмонтона» Фото: DARRYL DYCK/AP Photo/ТАСС

Первое, что бросается в глаза — ужасная игра вратарей. «Сан-Хосе» на днях пропустил 20 шайб за два матча и выдаёт чудовищную разницу шайб — но даже так три вратаря «акул» суммарно отражают больше бросков (86,9%), чем дуэт Джека Кэмпбелла и Стюарта Скиннера (86,4%). Даже для современного периода истории, когда процент вратарских сейвов рухнул куда-то к показателям 80-х, это чудовищный результат и прямо сейчас худший в лиге.

К Кэмпбеллу возникали вопросы ещё в прошлом сезоне — впрочем, они появились ещё при подписании. Вратарь, который на молодёжном уровне котировался как суперзвезда и был выбран под 11-м номером драфта, к 25 годам вроде бы потух в минорных лигах и считался провалищем, но смог выцарапать себе место бэкапа, а потом выгрыз борьбу за место первого номера. В 30 лет в «Торонто» Кэмпбелл провёл первый в своей жизни полноценный сезон как стартовый голкипер (31 победа в 49 играх, 91,4% сейвов) и был вознаграждён за это пятилетним контрактом с зарплатой $ 5 млн в год.

Впрочем, на новом месте у Кэмпбелла не заладилось с самого начала, вратарь за сезон отразил 88,8% бросков и проиграл конкуренцию сравнительно молодому Стюарту Скиннеру. Несмотря на провал в плей-офф, Скиннер тоже заработал хороший контракт в межсезонье ($ 2,6 млн на три года). Ну а сейчас ужасно играют оба: у Кэмпбелла 87,3% отражённых бросков, у Скиннера — 86,1%. Если брать продвинутую статистику, то за десять игр два вратаря пропустили на десять голов больше, чем ожидалось по xG. Ситуацию усугубляет то, что в большинстве проигранных матчей с «Эдмонтоном» выходили бэкапы соперника.

«Эдмонтон» Фото: JASON FRANSON/AP Photo/ТАСС

Впрочем, оборона вратарям не помогает. «Если вы однажды наблюдали, как компания пьяных подростков пытается выбраться из кукурузного лабиринта, то можете представить, как игроки «Эдмонтона» принимают решения в самые напряжённые моменты игры», — высокохудожественно описал игру команды в обороне журналист Edmonton Sun Роберт Тычковски. Игру «Ойлерз» в защите можно описать только одним словом: хаос. Защитники теряют позицию и игроков, не могут очистить пятак, плохо играют на подборах, форварды регулярно проваливают смены и допускают опасные потери. Впрочем, как отмечает всё тот же Тычковски, проблемы команды в обороне поразительным образом остаются теми же самыми уже много лет подряд при разных тренерах.

Впрочем, вопросы к тренеру все равно возникнут. В проблемах «Эдмонтона» традиционно клянут менеджмент, но ведь нельзя сказать, что набор защитников, который получили тренеры «Ойлерз», откровенно плох. Весной вообще казалось, что переход Маттиаса Экхольма стал тем кусочком пазла, которого не хватало для полноценной картинки — однако швед-домосед якобы играет на фоне травмы, и из-за этого его эффективность сильно упала. Зато к Джею Вудкрофту есть вопросы по поводу того, почему вся команда играет так, словно друг друга впервые увидела. Один из ярких примеров этого — «Эдмонтон» идёт на первом месте в НХЛ по количеству удалений за шестого полевого.

Уже упоминалось, что игроки нижних звеньев «Эдмонтона» за это время родили аж два ассиста на шестерых, плюс дублем отметился поднятый по ходу сезона из АХЛ Сэм Ганье. Но, в принципе, атакующей мощи этой команды на бумаге вполне хватает для того, чтобы размазать её на три звена — однако такое ощущение, что невидимая рука заставляет всех тренеров «Ойлерз» в итоге делать связку Макдэвид — Драйзайтль и давать ей по 22-23 минуты игрового времени. Есть ощущение, что даже если бы даже менеджеры не переплатили игрокам типа Нёрса и потратили сэкономленные деньги на ролевиков, качественно игравших в других командах, в «Эдмонтоне» они получали бы 7-8 минут и проваливались бы.

Коннор Макдэвид Фото: JASON FRANSON/AP Photo/ТАСС

Ну и, конечно же, непонятной остаётся ситуация с Коннором Макдэвидом. Когда лучший игрок НХЛ получил травму, речь шла о двух неделях отсутствия. Однако Драйзайтль в одиночку не потянул, из-за ситуации с потолком «Эдмонтон» даже не мог вызвать 12-го форварда из АХЛ, и Макдэвид, такое ощущение, вернулся на лёд раньше запланированного срока. Капитан говорил журналистам, что здоров на все 100%, однако по игре такого ощущения не возникает.

Уже за первые десять игр конкуренты «Эдмонтона» сделали мощный спурт. Уже сейчас кажется, что сложно будет бороться с «Вегасом» за первое место в дивизионе, очень мощно на старте выглядит «Ванкувер», будто бы решивший внутренние проблемы. Чтобы нагнать соперников, «Эдмонтону» надо играть хорошо уже завтра.