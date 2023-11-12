Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Бучневич повторил уникальное клубное достижение «Сент-Луиса» 1980 года

Павел Бучневич повторил уникальное клубное достижение «Сент-Луиса» 1980 года
Комментарии

Сегодня, 12 ноября, в Денвере (США) на стадионе «Болл-арена» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в котором сошлись «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз». В итоге победу одержали гости со счётом 8:2.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился хет-триком, причём два из трёх своих голов форвард забил при игре в меньшинстве. Таким образом, Бучневич стал всего лишь вторым игроком в истории клуба и первым – после Ларри Пэтти в 1980-м, который за хет-трик смог дважды отличиться в меньшинстве.

В текущем сезоне на счету Бучневича 11 матчей, в которых россиянин набрал семь очков — забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. Ранее Бучневич был крайне недоволен своей игрой.

Материалы по теме
У Бучневича — необычный хет-трик! Такого в «Сент-Луисе» не видели 43 года
У Бучневича — необычный хет-трик! Такого в «Сент-Луисе» не видели 43 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android