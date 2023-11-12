Алексей Красиков рассказал, почему не играет в КХЛ в этом сезоне

Экс-вратарь клубов КХЛ Алексей Красиков, выступающий сейчас в Словакии, рассказал, почему не играет в КХЛ в этом сезоне.

«Спартак» сказал, что будет искать варианты обмена, приемлемые для них. Я долго ждал, появлялись варианты, хорошие для меня, их было несколько, но клуб они не устраивали по компенсации. Я через год становился НСА, и они никак не могли договориться по цене, просто так отпускать они меня категорически не хотели. Я долго ждал, все заинтересованные команды закрыли вратарские бригады, эти варианты отпали — но просто так, повторяюсь, меня не отпустили. «Спартак» предложил двусторонний контракт и сразу дал понять, что я поеду во вторую команду в ожидании того момента, пока они с кем-нибудь договорятся по обмену.

Из-за этого я не горел желанием ехать в ВХЛ, у команды было достаточное количество вратарей, и в «Химике» я бы тренировался, а не играл, так как команда развивает своих молодых вратарей. А вратарь без игр — это, можно сказать, умирающий вратарь. Я пообщался со многими тренерами вратарей, с которыми я дружу, спросил их мнение — все единогласно сказали, что нужно играть и иметь много практики. Если ты приедешь без игровой практики в команду, где нет времени на то, чтобы втянуться, то ты, можно сказать, обосрёшься. У вратарей это не так, как у полевых игроков — тебе делают достаточное количество бросков, если заниматься по системе, не терять себя, ты будешь в прекрасной форме», — сказал Красиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Красиковым читайте на «Чемпионате» завтра, 13 ноября, в 10:00 мск.