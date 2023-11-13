Красиков назвал команду НХЛ, куда мог перейти в 2020 году

Экс-вратарь клубов КХЛ Алексей Красиков, выступающий сейчас в Словакии, рассказал, в какой клуб НХЛ мог перейти в 2020 году.

«В 2020-м говорилось об интересе из НХЛ? Такое было. В тот момент у меня родился ребёнок, я был в раздумьях, что делать дальше, и в тот момент «Сибирь» предложила мне контракт на три года, и я решил, что окончательно лучше сформироваться тут и потом попробовать поехать за океан. К сожалению, ни один год этого контракта я полноценно не отработал. Было несколько разговоров с представителями «Баффало», они выразили предметную заинтересованность, сказали: приезжай, у тебя будет год, чтобы показать себя в АХЛ. Однако я принял решение остаться в России», — сказал Красиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.