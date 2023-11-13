Гол Дадонова помог «Далласу» разгромить «Миннесоту», у Капризова — передача

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:3.

В составе победителей дубли оформили Джейсон Робертсон и Уайатт Джонстон и ещё по разу забивали Джо Павелски, Радек Факса, Мэтт Дюшейн, и российский нападающий Евгений Дадонов.

В составе «Миннесоты» отличились Брэндон Дьюхейм, Винни Леттьери и Матс Цуккарелло. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

Таким образом, «Миннесота» потерпела третье поражение подряд. «Даллас», в свою очередь, продлил победную серию до трёх матчей.