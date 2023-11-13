Гол Дадонова помог «Далласу» разгромить «Миннесоту», у Капризова — передача
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:3.
В составе победителей дубли оформили Джейсон Робертсон и Уайатт Джонстон и ещё по разу забивали Джо Павелски, Радек Факса, Мэтт Дюшейн, и российский нападающий Евгений Дадонов.
В составе «Миннесоты» отличились Брэндон Дьюхейм, Винни Леттьери и Матс Цуккарелло. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей.
Таким образом, «Миннесота» потерпела третье поражение подряд. «Даллас», в свою очередь, продлил победную серию до трёх матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 8
Даллас Старз
Даллас
0:1 Павелски (Хейсканен, Робертсон) – 00:57 (pp) 0:2 Факса – 09:49 (sh) 1:2 Дьюхейм – 10:38 1:3 Дюшейн (Марчмент, Сегин) – 10:52 2:3 Леттьери (Росси, Бродин) – 19:12 2:4 Джонстон (Дюшейн, Сегин) – 22:34 (pp) 2:5 Дадонов (Джонстон, Лундквист) – 32:11 (pp) 3:5 Цуккарелло (Капризов, Болди) – 35:59 (pp) 3:6 Робертсон (Хейсканен, Бенн) – 41:02 (pp) 3:7 Робертсон (Хейсканен, Хинц) – 43:09 (pp) 3:8 Джонстон (Бенн) – 57:57 (sh)
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