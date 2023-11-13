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Гол Дадонова помог «Далласу» разгромить «Миннесоту», у Капризова — передача

Гол Дадонова помог «Далласу» разгромить «Миннесоту», у Капризова — передача
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:3.

В составе победителей дубли оформили Джейсон Робертсон и Уайатт Джонстон и ещё по разу забивали Джо Павелски, Радек Факса, Мэтт Дюшейн, и российский нападающий Евгений Дадонов.

В составе «Миннесоты» отличились Брэндон Дьюхейм, Винни Леттьери и Матс Цуккарелло. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

Таким образом, «Миннесота» потерпела третье поражение подряд. «Даллас», в свою очередь, продлил победную серию до трёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 8
Даллас Старз
Даллас
0:1 Павелски (Хейсканен, Робертсон) – 00:57 (pp)     0:2 Факса – 09:49 (sh)     1:2 Дьюхейм – 10:38     1:3 Дюшейн (Марчмент, Сегин) – 10:52     2:3 Леттьери (Росси, Бродин) – 19:12     2:4 Джонстон (Дюшейн, Сегин) – 22:34 (pp)     2:5 Дадонов (Джонстон, Лундквист) – 32:11 (pp)     3:5 Цуккарелло (Капризов, Болди) – 35:59 (pp)     3:6 Робертсон (Хейсканен, Бенн) – 41:02 (pp)     3:7 Робертсон (Хейсканен, Хинц) – 43:09 (pp)     3:8 Джонстон (Бенн) – 57:57 (sh)    
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