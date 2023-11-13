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Гол Михеева и передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Монреаль»

Гол Михеева и передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Монреаль»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Конор Гарланд, Дакота Джошуа, Брок Бёзер, Филлип Ди Джузеппе и российский нападающий Илья Михеев. Российский нападающий Андрей Кузьменко отметился результативной передачей.

За «Монреаль» забивали Майк Мэтисон и Арбер Джекай.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Ванкувер» одержал шестую победу за последние семь матчей. «Монреаль», в свою очередь, потерпел первое поражение за последние два матча.

В следующем матче «Ванкувер» встретится с «Нью-Йорк Айлендрес», а «Монреаль» проведёт матч с «Калгари Флэймз».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд (Миллер, Хьюз) – 26:15     0:2 Михеев (Кузьменко) – 29:17     0:3 Джошуа (Гарланд, Гронек) – 37:57     1:3 Мэтисон (Монахан, Андерсон) – 46:46 (pp)     1:4 Бёзер (Джошуа, Майерс) – 58:30     2:4 Джекай (Харрис, Аллен) – 59:11     2:5 Ди Джузеппе (Миллер, Бёзер) – 59:42    
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