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Вратарь «Колорадо» Францоуз не сыграет в этом сезоне

Вратарь «Колорадо» Францоуз не сыграет в этом сезоне
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Голкипер Павел Францоуз выбыл из состава «Колорадо Эвеланш» до конца сезона из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

33-летний вратарь, который не играл в этом сезоне из-за операции на приводящей мышце в межсезонье, вернётся в Чехию вместе со своей семьёй. Отмечается, что это второй сезон за последние четыре года, который Францоуз пропустит из-за травмы. Он не играл в сезоне-2020/2021 из-за операции на бедре.

В сезоне-2021/2022 он вернулся и выиграл Кубок Стэнли вместе с «Эвеланш». Контракт голкипера с кэпхитом в $ 2 млн действует до завершения текущего сезона. Вторым вратарем «Колорадо» сейчас является Иван Просветов, которого клуб забрал с драфта отказов «Аризоны Койотс».

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