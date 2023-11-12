Беднар раскритиковал игроков «Колорадо» за недостаток самоотдачи в матче с «Сент-Луисом»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар остался крайне недоволен игрой подопечных в матче с «Сент-Луисом» (2:8). Специалист раскритиковал игроков «Эвеланш» за недостаточную самоотдачу.

«Это был худший третий период, который я когда-либо видел в исполнении нашей команды. Просто парни выходят и не делают того, что должны делать, жалея себя. В этой игре у нас не было другого выбора, кроме как продолжать играть и стараться изо всех сил. Как только ты не будешь играть настолько усердно, насколько можешь, другая команда выставит тебя в плохом свете. Всё начинается с этого.

Нашего вратаря переиграл вратарь соперника, нападающих и защитников тоже переиграли. Не на всю игру, но на достаточно длительных отрезках времени. Вот почему счёт увеличивался. Если вы не собираетесь работать в игре, вам придётся поработать на тренировке», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня, 12 ноября, в Денвере (США) на стадионе «Болл-арена» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в котором сошлись «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз». В итоге победу одержали гости со счётом 8:2.