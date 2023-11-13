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Рейтинг тренеров КХЛ: Кравец рвётся к лидерству, Фёдоров никогда не был так низко

Рейтинг тренеров КХЛ: Кравец рвётся к лидерству, Фёдоров никогда не был так низко
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем выпуске рейтинга.

1 (1)Олег Браташ«Лада»
2 (3)Алексей Кудашов«Динамо» М
3 (2)Алексей Жамнов«Спартак»
4 (4)Алексей Заварухин«Трактор»
5 (13)Андрей Разин«Металлург»
6 (10)Михаил Кравец«Авангард»
7 (14)Игорь Никитин«Локомотив»
8 (9)Игорь Ларионов«Торпедо»
9 (6)Зинэтула Билялетдинов«Ак Барс»
10 (8)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
11 (7)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
12 (5)Андрей Козырев«Северсталь»
13 (15)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
14 (16)Роман РотенбергСКА
15 (12)Сергей ФёдоровЦСКА
16 (17)Николай Заварухин«Автомобилист»
17 (18)Андрей Мартемьянов«Амур»
18 (11)Дэвид Немировски«Сибирь»
19 (22)Виктор Игнатьев«Куньлунь»
20 (20)Галым Мамбеталиев«Барыс»
21 (19)Дмитрий Рябыкин«Витязь»
22 (23)Леонид Тамбиев«Адмирал»
23 (21)Дмитрий КокоревХК «Сочи»
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