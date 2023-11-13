КХЛ назвала лучших хоккеистов 10-й игровой недели сезона-2023/2024

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала лучших игроков 10-й недели сезона-2023/2024.

Лучшим вратарём в третий раз в карьере признан Илья Коновалов («Динамо» Москва), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Коновалова было нанесено 58 бросков, из которых он отразил 95,55%. Коэффициент надёжности составил 1,00. Ранее Коновалов дважды признавался лучшим вратарём недели в составе «Локомотива».

Лучшим защитником в четвёртый раз в карьере признан Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 4 (1+3) очка в трёх матчах недели. Шарипзянов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Среднее игровое время защитника составило 28 минут и 38 секунд, на его счету также 10 заблокированных бросков.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Рид Буше («Авангард»), набравший 10 (7+3) очков в трёх матчах недели. Буше не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+8». В этих трёх матчах Буше сделал дубль и один хет-трик.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Даниил Бут («Локомотив»), набравший 5 (2+3) очков в четырёх матчах недели. Бут не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». В матче с «Салаватом Юлаевым» (3:1) он сделал дубль.