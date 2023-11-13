Два игрока «Адмирала» покинули команду по соглашению сторон

Нападающий Иван Емец и защитник Илья Пастухов покидают «Адмирал», сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Контракты с ними расторгнуты по соглашению сторон.

26-летний форвард Иван Емец в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги провёл восемь игр, в которых очков не набрал. 22-летний игрок обороны Илья Пастухов сыграл два матча без набранных очков с показателем полезности «-2».

Дальневосточный клуб сыграл 27 матчей, в которых одержал семь побед при 20 поражениях. С 19 результативными баллами подопечные Леонида Тамбиева занимают последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Адмирал» сыграет дома с «Автомобилистом» 14 ноября в 12:30 мск.