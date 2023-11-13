Бывший директор «Трактора» Баландин назвал открытие сезона в КХЛ

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин отметил команды, которые проявили себя в этом сезоне КХЛ и прокомментировал успешную игру «Спартака», который занимает второе место в общей таблице лиги.

«Традиционно хорошо выступает «Ак Барс» – на своём уровне. Всё получается у «Лады» в первом сезоне после возвращения в КХЛ. Там не суперигроки в составе, но команда бьётся за каждый матч. Сергей Шумаков много набрал очков в последних играх, нашёл наконец свою команду. Открытие сезона – это «Спартак» под руководством Алексея Жамнова. Давно уже такого не было, чтобы эта команда была вверху турнирной таблицы и показывала очень результативный хоккей. Жамнов – амбициозный тренер, и «Спартак» стал одним из фаворитов сезона. Мы в Челябинске ещё надеемся на «Трактор», что он покажет результат в этом сезоне.

Меня сильно разочаровал «Металлург» в играх с «Трактором» – непонятно, чем игроки занимались. Хотя Андрей Разин хочет в этом сезоне доказать, что не зря ему доверили такую команду. Разочаровывает ЦСКА, есть проблемы у «Автомобилиста». «Витязь» мог бы играть поинтереснее. В прошлом сезоне много говорили, какой хороший тренер Леонид Тамбиев, а в этом году «Адмирал» подсдулся. «Барыс» играет слабо, хотя у команды хорошие иностранцы. Впрочем, думаю, что нельзя сбрасываться со счетов ЦСКА и СКА – они подтянутся. Команды работают по своей системе, набирают форму. Они попадут в плей-офф, и соперникам будет непросто», – приводит слова Баландина «РБ Спорт».

Ранее Баландин прокомментировал игру челябинского клуба под руководством Алексея Заварухина и рассказал, к кому из хоккеистов у него есть претензии.