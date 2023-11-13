Экс-директор «Трактора» назвал челябинских хоккеистов, к которым у него есть претензии

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал игру челябинского клуба под руководством Алексея Заварухина и рассказал, к кому из хоккеистов у него есть претензии.

«Мне нравятся изменения в «Тракторе. Долго «рожали» с отставкой Анвара Гатиятулина, мучились, придумали миф о незаменимости людей. И за последние матчи команда очень сильно прибавила. Содержание игры уже начинает быть похожим на настоящий хоккей, и болельщикам стало интересно. Нравится самоотдача, у ребят глаза горят. Хоккеисты довольны, Заварухин доволен, болельщики довольны. От этого выиграли абсолютно все. К некоторым игрокам у меня есть претензии, но в целом «Трактор» на правильном пути. Шансы на плей-офф у команды очень хорошие, однако борьба ещё не закончилась. Нужно продолжать в том же духе.

Претензии к опытным игрокам? Прежде всего, к вратарю Заку Фукале. У меня изначально были сомнения на его счёт, и они были не напрасны. Я за ним наблюдаю: ряд голов он пропустил в ближний угол. Это говорит о неправильном выборе позиции. Хороший вратарь не должен пропускать подобные голы, к тому же он ещё легионер.

Антон Бурдасов может иногда дать себе слабину. Хотелось бы, чтобы он действовал с большей отдачей.

Также хочется видеть больше результативности от Михаила Котляревского. У него хорошая активность, но он почему-то начал сдавать. Чтобы забивать, ему нужно ехать на ворота. Есть желание, есть потенциал, и парню надо раскрыться. Ещё мне не нравится игра в большинстве «Трактора» и в целом в неравных составах, нужно её оттачивать. Так что есть, над чем работать», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

В следующем матче «Трактор» сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым» 14 ноября.