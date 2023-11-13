На МЧМ-2024 в Швеции будет введён полный запрет на использование сумок

1 ноября 2023 года шведская полиция приняла решение о полном запрете на использование сумок на всех крупных мероприятиях. Это касается и предстоящего чемпионата мира среди молодёжных сборных в Гётеборге, сообщает пресс-служба ИИХФ. Запрет направлен на повышение общей безопасности на публичных мероприятиях.

Ограничение распространяется на все виды сумок, включая небольшие дамские сумочки и сумки-тоут. Исключения могут быть сделаны при наличии медицинских показаний, но такие сумки перед выходом на арену будут проверены квалифицированным персоналом.

Медицинское основание для того, чтобы иметь возможность взять свою сумку на арену, означает, что сумка предназначена для медицинского оборудования или содержит жизненно необходимые лекарства, которые необходимо принимать во время пребывания на мероприятии. Дополнительным условием является то, что такие лекарства нельзя пронести на арену в кармане зрителя.

Напомним, МЧМ-2024 пройдёт в Швеции с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.