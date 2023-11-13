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«Был готов к тому, что у меня будет другая роль». Гераськин — об адаптации в «Авангарде»

«Был готов к тому, что у меня будет другая роль». Гераськин — об адаптации в «Авангарде»
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Нападающий «Авангарда» Игорь Гераськин рассказал о своей адаптации в омском клубе. Форвард на протяжении шести сезонов защищал цвета череповецкой «Северстали» и сменил клуб в межсезонье.

«Как прошла моя адаптация в Омске? Всё отлично, я быстро адаптировался. Ребята хорошо меня приняли. Никаких проблем в команде и быту не было. Парни всё время помогали. Мне здесь всё нравится.

Я знал, на что иду, когда переходил в «Авангард». Я был готов к тому, что у меня будет немного другая роль. Готов помогать команде в любом месте, куда меня определит тренерский штаб. Цель у нас одна — Кубок Гагарина.

Набираю меньше очков, чем в «Северстали»? Конечно, хочется всегда больше забивать, отдавать и играть в большинстве. Но мы все понимаем, кто у нас играет в первой бригаде. Там супермастеровитые ребята, которые реализовывают практически каждое большинство. Они забивают — мы выигрываем. Я стараюсь помогать команде в других вещах, в обороне, например», — цитирует Гераськина AllHockey.ru.

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