Лемтюгов — об отъезде молодых хоккеистов за океан: лучше дома, где тебя поддерживают

Главный тренер МХК «Атлант» Николай Лемтюгов высказался о словах президента России Владимира Путина про «дельцов» в хоккее, которые увозят молодых хоккеистов за океан.

«Это больше политический момент, и я бы не хотел туда далеко лезть. Отмечу только, что развитие без конкуренции в мировом спорте есть, но оно не идёт такими массивными шагами. Если играешь со шведами, канадцами, американцами, чехами, видишь свой реальный уровень и потенциал. Конечно, мы не должны забывать, какое сейчас время, насколько все краски сгустились.

Не хотелось бы, чтобы парни туда уезжали совсем рано и пропадали в низших лигах. Ведь немногие могут совладать с жизненными переменами в бытовом плане. Лучше, конечно, когда ты дома, тебя контролируют, поддерживают, ты с родными и близкими. Это влияет на развитие. Мы знаем много случаев, когда очень перспективные ребята уезжали и пропадали с радаров. Вот в этом я соглашусь – всему своё время. А когда ты уже окреп, самое главное – ментально, то почему бы и нет?» – цитирует Лемтюгова «Советский спорт».