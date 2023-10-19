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Путин потребовал разобраться с «дельцами» от хоккея, уводящими за границу юных хоккеистов

Путин потребовал разобраться с «дельцами» от хоккея, уводящими за границу юных хоккеистов
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Президент России Владимир Путин обратился к президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку с просьбой разобраться с агентами, которые уводят за границу юных хоккеистов.

«Вам вместе со специалистами из Минспорта нужно понять, что нам делать с этими «дельцами» от хоккея, которые ребятишек ещё со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна. Ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но также ясно, что это бизнес, причём бизнес не всегда отрегулированный и благородный.

Я уже много раз говорил, что у нас мало что делается в этом плане. Попрошу Минспорт и ФХР вернуться к данному вопросу. Нам надо активно продвигать свой продукт и делать это по-современному красиво и креативно. Зависимость там большая, деньги крутятся немаленькие. А ущерб это нам наносит очевидный», — цитирует Путина ТАСС.

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