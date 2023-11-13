Якушев: молодёжь на КПК будет по-настоящему биться за результат

Легендарный в прошлом нападающий сборной Советского Союза, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев поделился своим мнением относительно предстоящего Кубка Первого канала.

«Для меня ещё со времен моего выступления за сборную СССР предновогодний турнир являлся одним из самых важных по той причине, что он проходил дома, перед своими зрителями, где каждый хотел показать свой лучший хоккей. Предстоящий турнир пройдёт в Санкт-Петербурге, городе, где для болельщиков каждый матч – это настоящий праздник хоккея. Полные трибуны, отличная атмосфера и радостные лица – что ещё нужно для праздника? В этом году соперниками сборной России станут команды Казахстана, Беларуси и Китая. Ни одна из этих команд не будет мальчиками для битья. Многих игроков мы знаем по выступлению в КХЛ, китайская команда будет вовсе представлять «Куньлунь», который успел пошуметь в самом начале чемпионата.

Предновогодний турнир всегда собирал сильнейшие сборные, все звёзды внутреннего чемпионата выступали за национальную команду. Сейчас как таковых ярко выраженных звёзд в КХЛ единицы, в нынешнем составе будет много молодых перспективных ребят, которые постараются доказать свою состоятельность. Они как раз будут составлять костяк сборной на международных турнирах, когда нашу команду к ним допустят. За несколько последних лет КХЛ сильно омолодилась, на первые роли выходят более молодые ребята. И они будут по-настоящему биться за результат, даже несмотря на плотный график чемпионата КХЛ. Молодёжь быстрее восстанавливается», — сказал Якушев в интервью «Чемпионату».