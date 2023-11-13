Объявлен состав «России 25» на Кубок Первого канала. Что это за сборная?

Чемпионат КХЛ в отсутствие международных соревнований проходит без пауз. Кроме одной – на традиционный домашний для нашей страны турнир, который проходит у нас каждый декабрь с далекого 1967 года.

На этот раз Кубок Первого канала состоится в Санкт-Петербурге. Стоит положительно оценить правильный шаг ФХР – не собирать для него национальную команду. Да, приятно лишний раз увидеть Шипачёва, Радулова, Войнова, Прохоркина, Яковлева и других признанных звёзд в форме сборной России. Но признаемся себе честно – рубиться на полную в матчах с Казахстаном и Беларусью они не будут. За последние три-четыре года лига сильно помолодела. Ведущие места постепенно занимают игроки 2000-х годов рождения. 68 матчей регулярного чемпионата – серьёзная нагрузка, но для 20-25 летних парней она не настолько критична – сил и желания хватит и на сборную. Чего не скажешь об игроках категории 30+.

В Петербурге мы увидим голодную до международных игр команду, желающую лишний раз показать себя. Перед домашней публикой на игры их выведет петербургский тренерский штаб во главе с Романом Ротенбергом. Из СКА так же будет внушительный десант игроков. Но это будет даже не половина команды.

Расширенный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Никита Серебряков, Артемий Плешков (оба — СКА), Илья Коновалов («Динамо» М), Сергей Иванов («Адмирал»).

Защитники: Александр Елесин, Дмитрий Симашев (оба — «Локомотив»), Никита Евсеев, Никита Лямкин (оба — «Ак Барс»), Александр Никишин, Максим Федотов, Артём Сергеев, Артём Земчёнок (все – СКА), Илья Карпухин, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Никита Смирнов («Динамо» Мн), Богдан Конюшков («Торпедо»), Тимофей Давыдов, Никита Седов (оба — «Северсталь»), Егор Савиков («Спартак»), Михаил Гуляев («Авангард»), Григорий Дронов («Металлург» Мг).

Нападающие: Никита Коростелёв, Руслан Абросимов, Данил Аймурзин (все — «Северсталь»), Илья Сафонов, Никита Дыняк (оба — «Ак Барс»), Максим Шабанов, Семён Дер-Аргучинцев (оба — «Трактор»), Валентин Зыков, Захар Бардаков, Николай Поляков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Михаил Воробьёв, Марат Хайруллин, Андрей Чивилёв (все – СКА), Василий Атанасов, Николай Коваленко, Максим Летунов (все – «Торпедо»), Матвей Мичков («Сочи»), Никита Гребёнкин («Металлург» Мг), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба – «Динамо» М), Николай Голдобин, Иван Морозов, Павел Порядин (все – «Спартак»), Артём Пименов («Салават Юлаев»), Даниил Бут («Локомотив»), Максим Соркин, Прохор Полтапов (оба – ЦСКА).

Сборной есть кем покрасоваться: это и ударная пятёрка «Спартака» Порядин – Морозов – Голдобин, и дерзкие парни Игоря Ларионова Коваленко, Конюшков, Летунов и, конечно же, Василий Атанасов. Мотор «Ак Барса» в лице Сафонова и Дыняка, молодая, но уже титулованная поросль ЦСКА в виде Соркина и Полтапова, Рашевский из «Динамо», и, конечно же, Мичков – куда без него. И целая россыпь лучших игроков СКА, соответствующих критерию среднего возраста в 25 лет. В общем, в городе на Неве мы увидим в форме «России 25» всех главных действующих лиц нашей лиги.

Иван Морозов, Николай Голдобин, Павел Порядин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Конечно, состав ещё претерпит изменения. Но вряд ли его засушат до какого-то унылого состояния: да, кто-то не сможет приехать в Питер из-за повреждений, кого-то не отпустит клуб, но всё равно зрители Первого канала и петербургская публика увидят по-настоящему яркий атакующий хоккей.

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Можно сколько угодно горевать о том, что у нас нет соперников из ведущих хоккейных стран. Пусть это останется на совести тех их представителей, кто прикрывается политическими причинами, в то время как большинство членов хоккейного сообщества Швеции, Финляндии и Чехии с нетерпением ждут, когда снова смогут играть с Россией. Сборная у нас есть – хоть национальная, хоть юниорская, хоть молодёжная, хоть взрослая, но ещё молодая, сильная и голодная до побед. Каждый миг игры в свитере своей страны в сложное для нее время – бесценен. И для хоккеистов, и для болельщиков нашей команды.

Не сомневаемся, что на каждом матче «России 25» в Ледовом будет аншлаг. Чуть раньше в городе пройдёт Матч звёзд КХЛ, важное с точки зрения медийности мероприятие. Но настоящий хоккей всё-таки будет именно в матчах сборных, тем более что ни Казахстан, ни Китай, собранный на базе «Куньлуня», ни белорусская команда не собираются отдавать Кубок Первого канала просто так. Если кто забыл, именно Беларусь последней брала этот трофей.