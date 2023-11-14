Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов рассказал, что принимает ванны из крови оленя

Кирилл Капризов рассказал, что принимает ванны из крови оленя
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, что принимает ванны из крови, которую добывают из рогов оленя.

«Ванна из рогов оленя? Ну это марал. Пантовые ванны, так называются. Я давно это начал делать. Что это даёт? Как мне объясняют — просто для твоего здоровья лучше, ощущаешь себя лучше. Иммунитет лучше. Не знаю, правда ли это, но я в это верю, мне кажется, это правильно. Почему бы это не делать, если хуже не становится от этого. Я на протяжении шести-семи лет ездил, вот последние пару лет не был. И у меня до этого не было, чтобы я заболел или что-то такое, температуры никогда не было. Может, помогает. Из их рогов кровь, потом в кипяток, что-то перемешивается — короче, там целый этап», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».

Материалы по теме
«Типичный ленивый русский стиль». Капризова и «Миннесоту» разносят за провал старта сезона «Типичный ленивый русский стиль». Капризова и «Миннесоту» разносят за провал старта сезона
Ещё один русский в НХЛ стал вице-капитаном! Как реагируют на новую должность Капризова? Ещё один русский в НХЛ стал вице-капитаном! Как реагируют на новую должность Капризова?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android