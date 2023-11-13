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В Америке критикуют Кирилла Капризова, который набирает по очку за матч, что происходит с «Миннесотой»

«Типичный ленивый русский стиль». Капризова и «Миннесоту» разносят за провал старта сезона
Елена Кузнецова
В Америке критикуют Кирилла Капризова
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Даже у главного тренера накопились вопросы к главной звезде. Но только ли он один виноват в ужасных результатах?

Кирилл Капризов в новом сезоне НХЛ не похож сам на себя. Самый важный игрок «Миннесоты», в прошлых сезонах переписывавший всевозможные клубные рекорды, сейчас растерял свой звёздный блеск. Хотя он всё равно идёт по графику очко в среднем за матч, что для большинства в НХЛ является великолепным результатом, от своей собственной высокой планки Кирилл сейчас очень далёк.

И ладно бы «Миннесота» была в хорошей форме и справлялась без него, но нет – у «дикарей» 10 поражений в 15 матчах (худший показатель в Центральном дивизионе), второе место с конца в НХЛ после «Сан-Хосе» по пропущенным шайбам и худшее меньшинство в лиге.

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В последнем матче «Миннесота» пропустила семь голов в неравных составах – пять в меньшинстве, два в большинстве. Капризов закончил матч с показателем полезности «-2», и, хотя в пропущенных голах его вины не было, несколько его потерь могли привести к дополнительным пробоинам в воротах Марка-Андре Флёри.
Терпение заканчивается даже у болельщиков «дикарей», которые последние несколько лет были готовы носить россиянина на руках.

«Пусть посмотрит матч с трибун. Пошлите ему сигнал».

«Отправьте его в «Айову».

«Он ужасен».

«Скажите ему собирать монатки, я устал от его игры».

«Он выглядит равнодушным и отстранённым. В этом году он не оправдывает ожиданий».

«Типичный русский ленивый стиль игры».

«Заберите у него нашивку ассистента. Он – не лидер».

«Капризов? А что, он ещё играет за «Миннесоту»? Я в этом году этого не заметил».

«Эта команда – полное фуфло. Все виноваты, не только Капризов».

«Капризов играет совершенно заурядно, и «Миннесота» добилась только пяти жалких побед и проиграла три последних матча. «Дикари» просто недостаточно хороши и не могут себе позволить, чтобы Капризов не забивал важные голы и постоянно терял шайбу. Капризов – это суперзвезда, которую на регулярной основе затмевают звёзды соперников», — пишет The Athletic.

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Главный тренер Дин Эвасон после матча тоже жёстко прошёлся по лидерам команды, которые играют ниже своего уровня: «Самое страшное, что даже при счёте 2:4 мы всё ещё были в игре, хотя играли ужасно. Реально ужасно. Уверен, вы обсуждаете потери шайбы. Забавно, что даже на скамейке ребята говорят друг другу – хватит терять шайбу. А потом этот человек выходит на лёд и сам её теряет. Это расстраивает. Одно дело, когда тренер орёт не терять шайбу, другое – когда ты сам на себя наорёшь, а потом всё равно её теряешь. Уму непостижимо.

Нам нужно больше от многих ребят. Я не буду называть вам имена, но некоторые сегодня играли из рук вон плохо.

Самые дорогие игроки, Капризов и Болди, играют заурядно? Вы правы, на 100% правы. Нам платят большие деньги, чтобы мы тренировали, играли, и мы должны давать результат. Тебе платят за голы. Я говорю обо всех, начиная с ребят с самой маленькой зарплатой, заканчивая тем, кто получает больше всех. Мы только что говорили об этом в тренерской. Большинство ребят из нижних звеньев делают свою работу. Ну, по большей части, хотя мы постоянно пропускаем в меньшинстве, так что по всем можно пройтись. Но нам нужно больше от наших лидеров».

Требования к Кириллу более чем справедливы – с самого дорогого игрока команды спрос всегда выше, чем с других. Впрочем, и сам Эвасон выглядит растерянным и, похоже, уже исчерпал все способы расшевелить команду. Недавно он пошёл на изменения в звеньях, разбил прочную связку Капризова с Матсом Цуккарелло, и у «Миннесоты» даже начали налаживаться дела. Они впервые в сезоне выиграли два матча подряд, Кирилл неплохо смотрелся с Мэттью Болди и Марком Росси, но затем тренер вернулся к привычным сочетаниям, а команда – к неутешительным результатам.

Думается, смена тренера могла бы пойти на пользу команде. Раз «месседжи» Эвасона не доходят до игроков, нужен новый голос. Но и к руководству клуба большие вопросы. «Миннесота» на словах стремится совершить прорыв, а на деле мало что меняет. Этим летом Билл Герин вновь не думал об усилении, а занимался тем, что раздавал щедрые контракты своим ветеранам. И если продление Цуккарелло до окончания контракта Капризова ещё как-то можно оправдать желанием угодить своей главной звезде, который показывал отличную «химию» с норвежцем, но чем так ценен тот же ролевик Фолиньо (которому ещё и выдали полный запрет на обмен) или Хартман, который раскрутился и набил статистику именно благодаря Капризову? А ведь вопрос элитного центра для Кирилла остро стоял в «Миннесоте» ещё до того, как россиянин приехал в НХЛ, но воз и ныне там.

Странно надеяться на серьёзный прорыв, если продолжаешь строить команду вокруг игроков, которые уже прошли свой расцвет. И тем более если мечтаешь удержать Капризова после окончания контракта. Но даже в этой ситуации «Миннесота», очевидно, выглядит хуже, чем есть на самом деле, и в какой-то момент должна прибавить.

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«Всегда тяжело, когда мы так играем, но это хоккей, это жизнь, так бывает. Надо не вешать нос, играть проще и умнее. Иногда надо одержать одну-две победы, чтобы дело пошло, а сейчас мы можем хорошо провести один период, а следующий – очень плохо, постоянно терять шайбу. Это и моя вина. Иногда надо что-то изменить в голове, чтобы начать играть умнее. Пора уже с этим разобраться», — говорил Капризов несколько дней назад. И Кирилл тоже обязательно раскачается, всё-таки это не игрок-однодневка, и он уже не раз доказывал свой звёздный статус.

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