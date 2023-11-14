Бывший голкипер Хенрик Лундквист введён в Зал хоккейной славы в Торонто

Известный в прошлом шведский вратарь Хенрик Лундквист, защищавший ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 по 2020 годы, был введён этой ночью в Зал славы НХЛ в Торонто, сообщает официальный сайт ИИХФ.

Помимо него, этой чести были удостоены такие выдающиеся игроки и тренеры, как Кен Хичкок, Пьер Тарджон, Том Барассо, Майк Вернон, Пьер Лакруа и хоккеистка Кэролайн Улетт.

«Я хочу поблагодарить своих тренеров, но особенно Бенуа Аллера, который был моим тренером на протяжении 15 лет. Каждый день он вдохновлял меня во многих отношениях. Он был лучшим тренером, лучшим другом, о котором я только мог мечтать», — приводит слова Лундквиста пресс-служба Международной федерации хоккея.

В НХЛ «Король Хенрик» выиграл 459 матчей регулярного чемпионата — это пятый результат за всё время и лучший среди европейских вратарей. Он единственный голкипер в истории лиги, выигравший 20 игр в течение 13 сезонов подряд. Лундквист — олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной Швеции.