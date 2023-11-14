Защитник «Сибири» Жуков: возвращение Бека — ключевое в сегодняшней победе над «Торпедо»

Защитник «Сибири» Артём Жуков прокомментировал домашнюю победу над «Торпедо» (4:1).

«Вторая шайба в КХЛ? Дома при родных болельщиках приятнее забивать. Плюс мы победили, что очень помогает как эмоционально, так и психологически. Спасибо всем, кто пришёл поддержать нас.

Возвращение Бека — ключевое в сегодняшней победе? Конечно. Были определённые плюсы. Он пропустил две игры, старался. Спасибо ему за пас. Хорошо отдал, я попал.

С «Торпедо» получается атакующий хоккей? На самом деле мы выполнили тренерский план, и всё получилось.

Три дня паузы? Они сильно помогли в тренировочном процессе. И в отдыхе: все отдохнули, пришли настроенные, подготовленные и сделали своё дело.

Играл против хоккеистов «Торпедо» в МХЛ? Я знаю двух-трёх людей. Ребята молодцы, пробились в состав, играют.

Важно было выстоять во втором периоде? Согласен. Выстояли и второй период, и удаления. Всё принесло свои плоды.

В третьем периоде «Торпедо» просело? «Торпедо» ехали с выезда, усталость. Не сказал бы, что просели. Они показывали свой хоккей, но мы были лучше.

Я уже стал лучше читать игру? Да. Психологически по принятию решений намного легче стало играть», — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.