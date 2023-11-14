Главный тренер «Сибири» Немировски рассказал о победе над «Торпедо» в домашнем матче

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Торпедо» (4:1) в домашнем матче.

«Хорошая игра получилась. Четыре гола забили, так редко забиваем. Молодцы ребята. Желание было. В нужный момент вратарь выручил, оставил разницу в счёте.

Получаются зрелищные матчи с «Торпедо»? У нас три тройки хорошо играли, нашли связи и тоже помогает сильно, когда Бек играет.

Три дня перерыва? Акцент был больше на игру в средней зоне и зоне обороны. Работали над этим три дня.

Важно было концентрированно второй период провести? Да. Обсуждали эти периоды. Сегодня во втором периоде чуть разница была с «Локомотивом». Сегодня шайба застряла в зоне, но недолго. Надо быстрее думать и подсказывать друг другу, выводить шайбу, идти в атаку. Слишком много тащим шайбу назад.

Егор Климович в МХЛ? Я знаю, что он скорее всего завтра за «Снайперов» сыграет.

Рассматриваем ли игрока «Снайперов» Михалёва? Вчера смотрел игру специально. Думаю, не хватает физики. Он знаю, что добавил физики с прошлого года. Надо взять молодых игроков на тренировку и дать сыграть. Главное, чтобы он мог думать на скорости КХЛ. Некоторые ребята чуть крепче, но не переходят на быстрый хоккей. Мы рассматриваем его.

Прогресс Жукова? На летних сборах он хорошо выглядели. В начале сезона чуть-чуть потерял уверенность. Поговорил с ним, поддержал, чтобы он не боялся. Нельзя бояться на поле, надо уверенным быть. Хороший гол, непросто гол. Так обычно нападающие забивают. Надо верить в себя.

Когда выйдет Коротков? Вышел на тренировку без формы, катается. Надеемся, через пару дней выйдет в форме. Посмотрим, как он будет чувствовать себя. Буквально через пару дней будет обследование», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.