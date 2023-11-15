Гендиректор «Салавата» — о допинг-скандале в МХЛ: нам виновных установить не удалось

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос о ходе «дела «Толпара». Ранее сообщалось, что у большинства хоккеистов молодёжной команды уфимского клуба нашли допинг после внутренней проверки.

«Это отдельная большая тема. Мы закончили своё внутреннее расследование. К сожалению, виновных установить не удалось. Поэтому, как раз накануне, направили соответствующее заявление в правоохранительные органы. Попытаемся с их помощью найти тех, кто своими преднамеренными действиями пытался испортить репутацию ребят и клуба. Мы уверены, что никто из молодых игроков невиновен в том, что в их анализах оказался запрещённый препарат. На это указывают все обстоятельства дела», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым читайте на «Чемпионате»: