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Гендиректор «Салавата» — о допинг-скандале в МХЛ: нам виновных установить не удалось

Гендиректор «Салавата» — о допинг-скандале в МХЛ: нам виновных установить не удалось
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос о ходе «дела «Толпара». Ранее сообщалось, что у большинства хоккеистов молодёжной команды уфимского клуба нашли допинг после внутренней проверки.

«Это отдельная большая тема. Мы закончили своё внутреннее расследование. К сожалению, виновных установить не удалось. Поэтому, как раз накануне, направили соответствующее заявление в правоохранительные органы. Попытаемся с их помощью найти тех, кто своими преднамеренными действиями пытался испортить репутацию ребят и клуба. Мы уверены, что никто из молодых игроков невиновен в том, что в их анализах оказался запрещённый препарат. На это указывают все обстоятельства дела», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым читайте на «Чемпионате»:

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«Прямо сейчас команда готова к плей-офф». Интервью с гендиректором «Салавата Юлаева»
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