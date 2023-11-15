«Прямо сейчас команда готова к плей-офф». Интервью с гендиректором «Салавата Юлаева»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов дал подробное эксклюзивное интервью обозревателю «Чемпионата», затронув наиболее актуальные и яркие темы из клубной жизни уфимцев. В их числе работа тренерского штаба Виктора Козлова, селекционные дела «юлаевцев», адаптация легионеров и результаты обмена Аймурзин – Самонов. Кроме того, Баширов ответил на вопрос, как продвигается расследование скандального допингового «дела «Толпара».

Штаб Виктора Козлова и вопрос продления контрактов с тренерами и руководством

«Результат этого сезона повлияет на продление контрактов с главным тренером и генеральным директором»

— Считаете ли вы, что в нынешнем сезоне тренерский штаб Виктора Козлова выглядит более уверенно и собранно?

— Да, соглашусь. Всё-таки опыт прошлого сезона, в том числе и негативный, даёт результат. Если помните, мы говорили о том сезоне как об экспериментальном для команды. Сейчас просто пользуемся теми ответами, которые получили на поставленные в прошлом сезоне вопросы.

Конечно же, не можем сказать, что ситуация сейчас идеальная. В то же время тренерский штаб способен быстрее принимать правильные решения.

— Работа Виктора Козлова руководство «Салавата Юлаева» полностью устраивает?

— Мы доверяем Виктору Николаевичу. Он знает об этом. Мы постоянно что-то пытаемся улучшить или устранить — то, что нам мешает идти вперёд. Всё это происходит в диалоге. У нас с ним небольшой опыт работы на занимаемых должностях, так что мы учитываем это. Наверное, более терпимо относимся к каким-то моментам.

— Вопрос о продлении контракта с тренерским штабом пока не стоит?

— Пока вопрос об этом не стоит. Здесь мы с Виктором Николаевичем в одинаковой ситуации. Результат этого сезона повлияет на продление контрактов с главным тренером и генеральным директором. Поэтому пока вопрос продления контрактов с тренерским штабом не поднимается.

Ринат Баширов и Виктор Козлов Фото: ХК «Салават Юлаев»

Контроль со стороны руководства Республики Башкортостан и возможность появления новых лиц в клубе

«Стараемся всё делать так, чтобы не давать главе республики повода заходить в раздевалку команды»

— Насколько пристально следит за выступлением команды руководство Республики Башкортостан, часто ли вы обсуждаете дела клуба?

— Глава республики (Радий Хабиров. – Прим. «Чемпионата») всегда в курсе дел команды. Специально мы совещания не проводим. Но на каждой игре, где присутствует глава республики, мы подробно рассказываем ему о текущей ситуации и о наших планах. Стараемся всё делать так, чтобы не давать ему повода заходить в раздевалку команды.

— Никаких изменений в клубе или в тренерском штабе в ближайшее время не предвидится? Например, ходили разговоры про Андрея Зюзина и Кирилла Кольцова, что они могут получить должности в системе «Салавата Юлаева».

— Нет, никаких изменений не планируется. Безусловно, кадровые вопросы всегда присутствуют в нашей работе. Как правило, это связано с результатами команды или инициируется внешним давлением. Что касается Андрея Зюзина и Кирилла Кольцова, то пока здесь нет никаких планов. В то же время с Кольцовым мы всегда на связи. Хотим использовать его игровой опыт в нашей хоккейной вертикали.

Становление команды и игра легионеров

«Сейчас у нас есть команда для больших задач»

— В чём, на ваш взгляд, «Салават Юлаев» прибавил по сравнению с прошлым сезоном, где команда стала сильнее?

— На наш взгляд, команда стала мощнее, у неё появился хороший запас. Много хороших и разноплановых игроков. Прямо сейчас эта команда готова к плей-офф. Итоги прошлого сезона и задачи текущего заставили нас скорректировать принципы формирования команды. Считаем, что сейчас у нас есть команда для больших задач.

— Согласны, что Александр Хмелевски – один из самых звёздных игроков в КХЛ на сегодняшний день?

— Согласен. Но на Матч звёзд он в этом году не поедет. Сейчас Александр — лидер нашей команды. Для нас это является определяющим фактором.

— Как оцените новичков Николя Мелоша и Джоша Ливо, они удачно вписались в новый для себя коллектив?

— У нас качественные легионеры. С их появлением команда стала сильнее. Они уверенно вошли в игру. Без раскачки. Считаем, что нам удалось привлечь тех легионеров, которые действительно нужны команде.

— Выбор осознано сделан именно в пользу североамериканцев?

— Пожалуй, североамериканский рынок сейчас для многих команд единственное место для подписания легионеров.

Александр Хмелевски Фото: khl.com

Селекционные вопросы и результат обмена Аймурзин – Самонов

«Хотелось бы, чтобы Аймурзин играл в родном городе. Но так получилось, что планы изменились»

— Данил Аймурзин здорово смотрится в «Северстали». Нет сожаления, что отпустили этого нападающего?

— Конечно, хотелось бы, чтобы Данил играл в родном городе. Мы так и планировали. Считали, что Аймурзин станет основой будущего «Салавата Юлаева». Мы рассчитывали, что у нас будет время для построения новой команды как минимум в течение ближайших трёх лет. Но так получилось, что планы изменились. Мы сами виноваты. Думаю, пройди мы первый круг прошлого плей-офф, нам бы дали возможность заниматься постепенным формированием команды. Сейчас задачи изменились. Мы в долгу перед болельщиками.

— Вратарь Александр Самонов, за которого пришлось отдать Аймурзина, оправдывает ожидания?

— Да, сейчас уже можем сказать, что мы получили то, что хотели. Александр – надёжный вратарь и хороший спортсмен. Команда в нём уверена. Его подписание положительно сказалось на игре команды. Уверены, Александру комфортно в нашей команде и в нашем городе.

— Общались ли вы с «Сан-Хосе» и с защитником Шакиром Мухамадуллиным о возможной аренде?

— Мы не общались с «Сан-Хосе» и с самим Шакиром. Считаем неправильным отвлекать его сейчас от работы. Защитная линия у команды укомплектована.

— Как ведётся работа по привлечению молодёжи в первую команду, кого из ребят могли бы выделить?

— К сожалению, в этом сезоне мы меньше привлекаем молодёжь. Уже говорил о причинах этого. Не могу сказать, что нам это нравится. Тем не менее у нас уже было заиграно много молодых защитников: Варлов, Комаров, Газимов, Цулыгин. Сейчас о них можно говорить как об игроках уровня КХЛ. Но всё же пока мы не можем им найти постоянное место. Уверены, что в следующем сезоне у них есть большие шансы стать игроками основного состава.

— Стоит ли в ближайшее время ждать каких-то трансферных новостей или состав команды полностью укомплектован?

— Команда укомплектована. Однако до дедлайна какие-то варианты обменов всегда могут появиться.

— С Джошем Хо-Сэнгом никакого контакта не поддерживаете?

— Сейчас уже нет. Но мы помним о нём. Насколько я знаю, он о нас тоже.

Церемония по Амирову и «дело «Толпара»

«Мы закончили своё внутреннее расследование. К сожалению, виновных установить не удалось»

— Свитер с номером Родиона Амирова поднят под своды «Уфа-Арены». Насколько сложно было организовать всю церемонию?

— С технической точки зрения это было несложно. Тем более что это касалось Родиона, все хотели помочь. Сложнее было уговорить семью Родиона. Родители считали такое внимание к нему не совсем заслуженным. Они скромные люди, и в семье у них всё просто и искренне.

— Согласны, что большую помощь своим участием в процессе оказал и североамериканский агент Родиона – Дэн Мильштейн?

— Здесь без Дэна многое было бы невозможным. Опять же, сошлюсь на характер семьи. Они всячески избегали излишнего внимания к своим проблемам. Нам приходилось через Дэна объяснять наше искреннее желание отдать долг нашему молодому талантливому воспитаннику. Конечно же, и во время лечения Родиона без Мильштейна всем было бы намного сложнее. Наверное, поэтому семья Родиона просила на церемонии считать Дэна членом семьи.

— Сейчас какая-то связь с семьёй Родиона поддерживается?

— Конечно, мы всегда с ними на связи. Но мне кажется, что сейчас их нужно оставить немного в покое. Им нужно время.

Семья Родиона Амирова и агент игрока Дэн Мильштейн Фото: ХК «Салават Юлаев»

— Расскажите последние новости о ходе «дела «Толпара». От РУСАДА какая-то дополнительная информация в клуб поступала? Принимает ли клуб активное участие в поиске виновных во всей этой истории, с кем вы находитесь в контакте?

— Это отдельная большая тема. Мы закончили своё внутреннее расследование. К сожалению, виновных установить не удалось. Поэтому, как раз накануне, направили соответствующее заявление в правоохранительные органы. Попытаемся с их помощью найти тех, кто своими преднамеренными действиями пытался испортить репутацию ребят и клуба. Мы уверены, что никто из молодых игроков не виновен в том, что в их анализах оказался запрещённый препарат. На это указывают все обстоятельства дела.