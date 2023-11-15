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«Вашингтон» всухую переиграл «Вегас» и добыл третью подряд победу в сезоне

Сегодня, 15 ноября, «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Дилан Строум, Коннор Макмайкл и Бек Маленстин. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов принимали участие в матче, но результативными действиями не отметились.

После 14 матчей «Вашингтон» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 18 очками. «Вегас» лидирует в Западной конференции, набрав 25 очков в 16 матчах.

Следующий матч «столичные» проведут с «Коламбус Блю Джекетс», а «Вегас» сыграет с «Монреаль Канадиенс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь