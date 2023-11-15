«Полная чушь!» Овечкин попал в скандальную ситуацию, а «Вашингтон» прихлопнул чемпиона НХЛ

Судьи отменили штраф после удара клюшкой по Ови, а стадион освистал арбитров.

Перед матчем с «Вегасом» «Вашингтон» вроде бы начал находить свою игру и даже одержал две победы подряд. «Рыцари» же после шикарного старта проиграли три из четырёх последних матчей. Но даже это не помешало им потерять лидерство в Западной конференции, так что фаворит встречи был очевиден.

Матч, однако, ознаменовался не заметными действиями хоккеистов, а скорее спорными решениями судей. На первой же минуте случился главный эпизод, который вызвал шквал недовольства и свиста со стороны болельщиков.

Защитник «Вегаса» Брейден Макнэбб в средней зоне отдавал передачу и, сделав, что задумал, попал клюшкой по шее Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» рухнул на лёд, а потом, согнувшись, покатился к скамейке запасных. Было видно, что ему больно.

Судьи, конечно, назначили две минуты за игру высоко поднятой клюшкой, однако потом посовещались и… отменили штраф! На «Кэпитал Уан-Арене» поднялся мощный шум, недовольный свист. Камеры выхватили Овечкина — пока врач обрабатывал повреждённое место, сам россиянин выглядел очень недовольным, что-то активно высказывал.

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Чем арбитры объяснили своё решение? Они посчитали, что Макнэбб просто «завершал эпизод», то есть его клюшка двигалась по инерции после отданной передачи, посему об умышленном нарушении речи идти не могло.

Примечательно, что, пока судьи совещались, комментаторы также обсуждали эпизод. Один из них предположил, что за это защитник «Вегаса» может получить не просто две минуты, а большой штраф!

После вынесенного вердикта один из них сказал: «Это не завершение эпизода, это удар Ови по лицу высоко поднятой клюшкой».

Кроме того, в правилах НХЛ говорится, что «завершение эпизода» относится к броскам. Не к передачам. В социальных сетях также разгорелись жаркие споры.

«Судьи назначают удаление за игру высоко поднятой клюшкой, которая подрезала Овечкина, а затем отменяют его и называют это «продолжением эпизода», коим оно не являлось. Кошмарное решение».

«Никакого штрафа. Это было продолжение паса, без нарушения правил. Овечкин, похоже, получил удар клюшкой по шее».

«Овечкин получил удар в шею. Удаление назначено. Судьи говорят об этом и отменяют штраф. Абсолютная чушь, но уже предсказуемая, учитывая мусор, которым является судейство в НХЛ».

«Не могу поверить, что у «Кэпиталз» отобрали большинство. Овечкин скрючился от боли, а он делает это редко».

«Алекс Овечкин получил удар клюшкой по лицу от Брейдена Макнэбба. Овечкин испытывал видимую боль, медленно катясь к скамейке запасных».

Овечкин смог вернуться в игру и даже нанёс бросок в створ в середине периода, ещё дважды его броски блокировали. Александр также применил два силовых приёма — против Ши Теодора и Алекса Пьетранджело.

Однако героем первого периода стал Дилан Строум. На 17-й минуте «Вашингтон» смог прервать позиционное наступление «Вегаса», и Сонни Милано выбросил шайбу вперёд. В средней зоне её подхватил Строум, убежал в контратаку «два в одного» и неотразимым броском вывел «Кэпс» вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Во втором периоде страсти немного поутихли. Ови мощным силовым приложил Джека Айкела, а также нанёс два броска, но Логан Томпсон был на высоте.

Третий период начался с двух потерь в исполнении капитана «Кэпиталз». А развязки пришлось ждать до последней минуты встречи.

Под занавес третьего периода «Вегас» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Тем не менее «рыцари» практически сразу потеряли шайбу и пропустили выход «два в одного» в исполнении Коннора Макмайкла и Овечкина. Канадец, однако, пожадничал и забил сам — 2:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Точку в матче поставил Бек Маленстин. Нападающий обокрал соперника на синей линии, убежал один на один с Томпсоном и переиграл вратаря — 3:0! «Вашингтон» забил дважды за 16 секунд.

По итогу игрой Овечкина ряд фанатов остались недовольны. Кто-то же выразил надежду, что дальше будет лучше.

«Овечкин, возможно, не догонит Гретцки с такой игрой «Кэпиталз» в большинстве. Чёрт возьми».

«Дело в том, что у Алекса Овечкина должны быть все условия… как будто чувак, блин, уже на пенсии! Сейчас ты должен побить рекорд Уэйна… Займись чем-нибудь более интересным, чувак!»

«Игра в большинстве очень плоха».

«Вашингтону» следует переместить Овечкина в слот перед воротами. Он никогда не находится в движении. А так открыл бы свободное место».

«Овечкин выглядит чертовски одеревеневшим и медлительным».

«Надеюсь, Овечкин забьёт 10 голов. Гретцки не сможет удержать все рекорды!»

«Вашингтон» же в итоге не просто обыграл чемпиона НХЛ — он сделал это всухую! А голкипер «Кэпиталз» Чарли Линдгрен оформил долгожданный шат-аут, отразив все 35 бросков.