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Евгений Кузнецов получил грязный удар в голову в матче с «Вегасом». Видео

Евгений Кузнецов получил грязный удар в голову в матче с «Вегасом». Видео
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Сегодня, 15 ноября, «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» (3:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во время матча нападающий «столичных» Евгений Кузнецов получил грязный удар в голову. Россиянин при игре в обороне выбил шайбу из-под нападающего «Вегаса» Пола Коттера, после чего американец ударил Кузнецова плечом в голову.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне Кузнецов провёл 14 матчей, забил три шайбы и отдал пять голевых передач.

После 14 матчей «Вашингтон» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 18 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз», набрав 26 очков в 15 играх.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоится 19 ноября на арене «Кэпитал Уан-Арена».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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