Задоров сорвал шлем с нападающего «Монреаля», едва не развязав драку после окончания игры

Сегодня, 15 ноября, «Калгари Флэймз» в гостях обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Белл-центр» завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:2, 0:0).

Концовку матча «Монреаль» провёл в попытках отыграться, и сразу после финальной сирены на льду вспыхнула потасовка. Форвард «Канадиенс» Брендан Галлахер активно вёл себя на пятачке, что не понравилось защитнику «Флэймз» Никите Задорову. Канадец сбросил перчатки и хотел вступить в драку с россиянином, но линейный арбитр помешал ему, повиснув у него на руках. Задоров дотянулся до шлема оппонента и сдёрнул его с головы.

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Примечательно, что по итогам потасовки не было назначено никаких штрафных санкций. В матче Задоров отметился результативной передачей.