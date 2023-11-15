Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Задоров сорвал шлем с нападающего «Монреаля», едва не развязав драку после окончания игры

Задоров сорвал шлем с нападающего «Монреаля», едва не развязав драку после окончания игры
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 ноября, «Калгари Флэймз» в гостях обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Белл-центр» завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:2, 0:0).

Концовку матча «Монреаль» провёл в попытках отыграться, и сразу после финальной сирены на льду вспыхнула потасовка. Форвард «Канадиенс» Брендан Галлахер активно вёл себя на пятачке, что не понравилось защитнику «Флэймз» Никите Задорову. Канадец сбросил перчатки и хотел вступить в драку с россиянином, но линейный арбитр помешал ему, повиснув у него на руках. Задоров дотянулся до шлема оппонента и сдёрнул его с головы.

ВИДЕО

Примечательно, что по итогам потасовки не было назначено никаких штрафных санкций. В матче Задоров отметился результативной передачей.

Материалы по теме
Голевая передача Никиты Задорова помогла «Калгари» одержать победу над «Монреалем»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android