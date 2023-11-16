Хет-трик Эвандера Кейна принёс «Эдмонтону» победу над «Сиэтлом»

Сегодня, 16 ноября, «Эдмонтон Ойлерз» на домашней площадке обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 4:3 (0:0, 1:3, 2:0, 1:0 — ОТ).
В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид и Эвандер Кейн, на счету которого хет-трик.
За «Сиэтл» отличились Джаред Макканн, Пьер-Эдуар Белльмар и Александер Веннберг.
После 15 матчей «Эдмонтон» занимает 13-е место в Западной конференции с 11 очками. «Сиэтл» расположился на 10-й строчке, набрав 14 очков в 17 играх.
Следующий матч «Кракен» проведёт с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Эдмонтон» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь
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