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Беднар прокомментировал рекорд Георгиева по количеству побед в сезоне в карьере в НХЛ

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался об игре российского голкипера своей команды Александра Георгиева в последних играх.

После победы «Эвеланш» в сегодняшнем матче с «Анахайм Дакс» (8:2) у Георгиева стало девять побед в текущем сезоне (9-4-0), что является его лучшим результатом в карьере в НХЛ.

«В последних двух матчах я вижу, что он полностью соответствует характеру нашей команды. У него просто лучшая концентрация и подготовка», — приводит слова Беднара Mile High Sports.

В матче с «Анахаймом» Георгиев совершил 15 сейвов и отразил 88,2% бросков. Всего в 13 играх текущего сезона у Георгиева 89,0% отражённых бросков и в среднем 3,01 пропущенной шайбы за матч.

После 15 сыгранных матчей «Колорадо» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции с 20 очками.