Главный тренер «Айлендерс»: позор, что мы не смогли получить ещё хотя бы одно большинство

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Лэйн Ламберт посетовал на то, что команда не смогла заработать достаточное количество минут большинства в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:4 ОТ), несмотря на то что эта игра стала первой в текущем сезоне для «островитян», в которой они смогли дважды реализовать лишнего. Эти два большинства остались единственными для гостей в этом матче.

«Позор, что мы не смогли заработать ещё одно-два большинства плюсом к тем. Обе спецбригады выглядели хорошо», — приводит слова Ламберта официальный сайт НХЛ.

Также Ламберт выразил недовольство тем, что в третьем периоде его игроки Ноа Добсон и Жан-Габриэль Пажо получили удаления в одном и том же эпизоде, что привело к тому, что «Ванкувер» реализовал преимущество в двух игроков и перевёл игру в овертайм.

«Ты не можешь получать два удаления за один и тот же эпизод. Такого не должно быть. У них слишком хорошее большинство, чтобы позволять себе такое», — добавил Ламберт.

На данный момент у «островитян» 14 очков и 14-е место в таблице Восточной конференции.