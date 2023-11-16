Быков: у Шипачёва есть все шансы побороться за звание абсолютного рекордсмена КХЛ

Бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков оценил 900-е очко нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачёва в Континентальной хоккейной лиге.

«Шипачёв — талантливый хоккеист, ему по силам бить рекорды и дальше. Это достижение не должно никого удивлять. У Вадима есть все шансы догнать Сергея Мозякина и побороться за звание абсолютного рекордсмена КХЛ.

Это серьёзная заявка. Очень приятно, что есть игроки, которые могут бить рекорды. Посмотрим, дойдёт ли он до 1000 очков, я ему этого желаю», — сказал Быков в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Вадим Шипачёв вторым в истории Континентальной хоккейной лиги преодолел отметку в 900 очков. Первым был Сергей Мозякин – 928 (419+509) очков в 842 играх.