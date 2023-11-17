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Два очка Тарасенко помогли «Оттаве» обыграть «Детройт» в матче с девятью голами

Два очка Тарасенко помогли «Оттаве» обыграть «Детройт» в матче с девятью голами
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» встречался «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Стокгольме на стадионе «Авичи-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Оттавы» отличились Брэди Ткачук (дважды), Джейк Сандерсон, Джош Норрис и Тим Штюцле. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами. Защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

За «Детройт» забивали Лукас Рэймонд, Дэвид Перрон, Алекс Дебринкэт и Шейн Гостисбер. Российский нападающий Клим Костин не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Оттава» одержала третью победу за последние четыре матча. «Детройт», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 22:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Ткачук (Батерсон, Штюцле) – 05:57 (pp)     2:0 Ткачук (Штюцле, Жиру) – 09:57     3:0 Сандерсон (Тарасенко, Норрис) – 13:09     4:0 Норрис (Жозеф, Тарасенко) – 21:18     4:1 Рэймонд – 29:39     4:2 Перрон (Комфер, Мяяття) – 33:20     4:3 Дебринкэт (Гостисбер, Копп) – 36:33     4:4 Гостисбер (Комфер, Мяяття) – 37:12     5:4 Штюцле (Батерсон, Сандерсон) – 64:58    
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