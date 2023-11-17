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Павел Дорофеев лишился нескольких зубов в матче с «Монреалем»

Павел Дорофеев лишился нескольких зубов в матче с «Монреалем»
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Сегодня, 17 ноября, «Монреаль Канадиенс» проиграл на домашней площадке «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Белл-центр» завершилась со счётом 5:6 (2:0, 2:4, 1:2).

В концовке матча при счёте 4:4 нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер получил двойной малый штраф за удар клюшкой по лицу форварда «Вегаса» Павла Дорофеева. Как сообщает пресс-служба «Голден Найтс», россиянин в этом моменте лишился нескольких зубов.

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Примечательно, что «Вегас» дважды реализовал это большинство и вырвал победу в концовке матча со счётом 6:5. Дорофеев провёл в матче 10 минут и 38 секунд, записав на свой счёт отрицательный показатель полезности «-2».

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