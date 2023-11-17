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29 сейвов Варламова не спасли «Айлендерс» от седьмого поражения подряд в матче с «Сиэтлом»

29 сейвов Варламова не спасли «Айлендерс» от седьмого поражения подряд в матче с «Сиэтлом»
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В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтл Кракен» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в матче по буллитам со счётом 4:3 одержали

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2023, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Хорват, Нельсон) – 03:46 (pp)     1:1 Бенирс (Данн, Ямамото) – 09:54 (pp)     2:1 Веннберг (Бьёркстранд, Эберле) – 18:29 (pp)     2:2 Сизикас (Барзал, Пулок) – 34:25     2:3 Добсон (Барзал, Палмьери) – 41:48 (pp)     3:3 Ямамото (Шварц, Толванен) – 44:50 (pp)     4:3 Ямамото – 65:00    

Шайбы в составе «Айлендерс» забивали Андерс Ли, Кейси Сизикас и Ноа Добсон. В «Сиэтле» голы на счету Мэтти Бенирса, Александра Веннберга и Кайлера Ямамото. Решающий бросок в серии буллитов на счету Кайлера Ямамото. Российский вратарь «Айендерс» Семён Варламов отразил 29 из 32 бросков по воротам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Айлендерс» проиграли уже седьмой матч подряд. В следующем матче «островитяне» встретятся на выезде с «Калгари» 19 ноября. «Сиэтл» в свою очередь прервал трёхматчевую серию поражений и в следующей встрече сыграет с «Ванкувером».

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