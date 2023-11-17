Канадский игрок о переходе в «Адмирал»: хотел быть в команде, где у меня будут возможности

Нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре рассказал, почему выбрал вариант продолжения карьеры в КХЛ.

«Это вторая лучшая лига в мире. Здесь высокие скорости. Скажу, что здесь меньше беготни и толкотни, как в АХЛ. Что касается техники и скорости, то это очень высокий уровень. Я неплохо приспособился к нему. Мне нравится игра на высоких скоростях. Я довольно легко адаптируюсь ко всему.

Были другие варианты в КХЛ, кроме «Адмирала»? Мой агент разговаривал с парой других команд, но «Адмирал» проявил наибольший интерес. Мне хотелось оказаться в команде, где у меня будут хорошие возможности. В прошлом сезоне команда добилась успеха, здесь хорошая атмосфера. Хочется поддерживать её», — сказал Фьоре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джованни Фьоре читайте на «Чемпионате», сегодня в 13:00 мск.