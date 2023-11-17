«Все работали в шиномонтажке, колёса грузили». Лукоянов — о тяжёлой тренировке «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов рассказал о тяжёлых тренировках хоккеистов казанского клуба перед матчем с «Динамо» (4:1).

«Жёсткий Лукоянов повлиял на ход поединка во втором периоде? Да нет, я думаю, не во втором, а после прошедшей игры со СКА мы всей командой работали в шиномонтажке, колёса грузили (улыбается).

То есть сработали баллончики? Посмотри на табло. Народ понял, что лучше в хоккей играть, чем в шиномонтажке работать», – сказал Лукоянов в эфире «Ак Барс Шоу».

После победного матча с «Динамо» нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв отметил, что на старте поединка у хоккеистов казанского клуба были «баллоновые ноги», намекая на тяжесть в нижних конечностях от изматывающих тренировок.