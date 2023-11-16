Шипачёв — о матче с московским «Динамо»: когда вышли, были «баллоновые ноги»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:1) и оценил 900 набранных очков в КХЛ.

«Хотел бы поблагодарить партнёров, с кем играл, без них ничего бы не получилось. А так – хорошая победа, после череды неудач выиграли дома, очень рад этому. Побеждать надо в каждой игре, но не получалось.

В этом матче Санька [Радулов] не смог выйти, народ пытался сыграть вдвойне, за себя и за того парня. Хорошо, что выиграли. Настрой на каждую игру одинаковый, но приятно, что победили «Динамо». Нам каждая победа важна, потому что в последних матчах плохо играли. Не думаю о том, что впереди рекорд Мозякина. Выходишь на игру и стараешься помочь команде, а потом вы [журналисты] приходите, говорите, и мысли появляются (улыбается).

Когда вышли, были немного «баллоновые ноги», а потом нормально. Конечно, вспомнил Владимира Васильевича [Крикунова], но там было побольше всего. Тут нас пожалели немного, потому что игра была на следующий день. Немного поменяли тактику, нам сказали, как играть против «Динамо», и это принесло нам плоды. Большинство «Динамо»? У нас ребята в меньшинстве не хуже играют, они в большом порядке», — цитирует Шипачёва сайт КХЛ.