Фьоре — о критике Тамбиева в адрес легионеров «Адмирала»: он прав, нам нужно делать больше

Нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре оценил слова главного тренера владивостокцев Леонида Тамбиева, раскритиковавшего легионеров команды.

«Отношения с Тамбиевым? Они построены на уважении. Он многого требует от игроков, бывает строгим. Но для меня это часть работы — я должен заработать уважение тренера и одноклубников. Хочу помогать команде выигрывать.

Как отношусь к критике со стороны Тамбиева? Первый раз слышу об этом, и лучше пусть будет так. Не хочу фокусироваться на этом, нужно сосредоточиться на своей игре. Он прав — нам нужно делать больше, помогать команде побеждать. В то же время не хочу фокусироваться на негативных моментах.

Он такой же экспрессивный на тренировках, как на пресс-конференциях? Да, очень экспрессивный. Каждый тренер такой. Все хотят добиться от своей команды результата, желают ей только лучшего. Если тренер не такой, это не всегда хорошо. У руля команды хочется видеть человека, который может наладить дисциплину и направить команду в правильном направлении.

Его подход? Он использует какие-то наработки, с которыми я раньше не сталкивался. Думаю, я хорошо приспособился к ним. Ничего экстраординарного нет. Он относится ко всем с уважением, ожидает усердной работы от каждого игрока. Так не только в хоккее, но и в любой другой работе», — сказал Фьоре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джованни Фьоре читайте на «Чемпионате»: