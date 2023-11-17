«Так устроен хоккей». Канадский форвард «Адмирала» — об обмене Серебрякова в СКА

Нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре прокомментировал обмен основного голкипера владивостокцев Никиты Серебрякова в петербургский СКА по ходу текущего регулярного сезона-2023/2024 КХЛ.

«Уход Серебрякова? Так устроен хоккей. За последние три года в Европе я не видел обменов, там это не принято. Это часть игры, нельзя зацикливаться на этом. Думаю, у нас остались отличные голкиперы, мы верим в них. Успел почувствовать, насколько он был важен для команды? Да, он был очень важен. Но, как я сказал, оставшиеся в команде вратари играют отлично», — сказал Фьоре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джованни Фьоре читайте на «Чемпионате»: