Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Так устроен хоккей». Канадский форвард «Адмирала» — об обмене Серебрякова в СКА

«Так устроен хоккей». Канадский форвард «Адмирала» — об обмене Серебрякова в СКА
Комментарии

Нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре прокомментировал обмен основного голкипера владивостокцев Никиты Серебрякова в петербургский СКА по ходу текущего регулярного сезона-2023/2024 КХЛ.

«Уход Серебрякова? Так устроен хоккей. За последние три года в Европе я не видел обменов, там это не принято. Это часть игры, нельзя зацикливаться на этом. Думаю, у нас остались отличные голкиперы, мы верим в них. Успел почувствовать, насколько он был важен для команды? Да, он был очень важен. Но, как я сказал, оставшиеся в команде вратари играют отлично», — сказал Фьоре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джованни Фьоре читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Задумался бы о получении российского паспорта». Интервью с канадским лидером «Адмирала»
Эксклюзив
«Задумался бы о получении российского паспорта». Интервью с канадским лидером «Адмирала»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android