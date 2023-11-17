Канадский форвард «Адмирала» назвал команду КХЛ, которая впечатлила его больше всего

Нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре назвал команду КХЛ, которая впечатлила его больше всего. Форвард проводит первый сезон в лиге.

«Кто впечатлил из тех, с кем уже играли? Думаю, «Торпедо» на вершине списка. Это быстрая команда, они отлично двигают шайбу. Но думаю, не было ни одной команды, которую мы не могли бы обыграть. Меня никто не пугает. В каждом матче есть возможность победить, неважно, с кем играешь», — сказал Фьоре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джованни Фьоре читайте на «Чемпионате»: