Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский форвард «Адмирала» назвал команду КХЛ, которая впечатлила его больше всего

Канадский форвард «Адмирала» назвал команду КХЛ, которая впечатлила его больше всего
Комментарии

Нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре назвал команду КХЛ, которая впечатлила его больше всего. Форвард проводит первый сезон в лиге.

«Кто впечатлил из тех, с кем уже играли? Думаю, «Торпедо» на вершине списка. Это быстрая команда, они отлично двигают шайбу. Но думаю, не было ни одной команды, которую мы не могли бы обыграть. Меня никто не пугает. В каждом матче есть возможность победить, неважно, с кем играешь», — сказал Фьоре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джованни Фьоре читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Задумался бы о получении российского паспорта». Интервью с канадским лидером «Адмирала»
Эксклюзив
«Задумался бы о получении российского паспорта». Интервью с канадским лидером «Адмирала»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android