Нападающий «Сибири» Белоусов пропустит до трёх недель из-за травмы

Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов пропустит ближайшие две-три недели из-за травмы нижней части тела, полученной во время вчерашнего матча с магнитогорским «Металлургом» (2:3 ОТ), сообщает пресс-служба клуба.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету 32-летнего Белоусова 5 (3+2) очков в 23 матчах за сибирский клуб. Это его первый сезон в составе «Сибири». До этого форвард в течение пяти сезонов выступал за екатеринбургский «Автомобилист», а перед этим – четыре сезона за тольяттинскую «Ладу».

На данный момент команда Дэвида Немировски имеет 32 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче «Сибирь» сыграет 18 ноября на в Мытищах с «Куньлунь Ред Стар».