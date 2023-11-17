«Авангард» одержал восьмую победу подряд, обыграв по буллитам «Адмирал»
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В Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Авангард» одержал тяжёлую победу над «Адмиралом» (2:1 Б).
В составе победителей единственную шайбу в основное время матча забросил Роман Абросимов. У гостей отличился Алексей Соловьёв. В буллитной серии победу хозяевам принесли точные броски Райана Спунера и Владимира Ткачёва.
«Авангард» одерживает восьмую победу подряд, набирает 43 очка и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» имеет 20 очков и занимает последнее, 12-е место.
В следующем матче подопечные Михаила Кравца сыграют 19 ноября на выезде с «Нефтехимиком». Команда Леонида Тамбиева также 19 ноября встретится в Хабаровске с «Амуром».
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