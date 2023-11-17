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Вратарь «Авангарда»: «Адмирал» полностью играет в откат, у наших игроков было мало воздуха

Вратарь «Авангарда»: «Адмирал» полностью играет в откат, у наших игроков было мало воздуха
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Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:1 Б).

«Конечно, мы ждали, что с «Адмиралом» будет хоккей с небольшим количеством голов. Это команда, которая полностью играет в откат, почти не идёт в давление. Мало воздуха для наших игроков, мало места для входа в зону, но очень важно, что даже в таких играх мы находим пути и решения, которые приносят нам положительный результат. Сильно ли злились нападающие? Да все профессионалы. Понимали, что нужно продолжать в том же духе, а шайба рано или поздно дырочку найдёт», — сказал Мишуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Авангард» одержал восьмую победу подряд, набрал 43 очка и занимает второе место в таблице Восточной конференции.

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