Два очка Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Баффало»

Сегодня, 18 ноября, «Виннипег Джетс» обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Коул Перфетти, Мэйсон Эпплтон, а также Николай Элерс. Российский форвард Владислав Наместников отличился по ходу встречи двумя результативными передачами.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Алекс Так и Джон-Джейсон Петерка.

Отметим, «Виннипег» после данной победы вышел на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков. «Баффало» остался на 14-м месте турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды — 15 очков.