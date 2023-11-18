Два очка Наместникова помогли «Виннипегу» обыграть «Баффало»
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Сегодня, 18 ноября, «Виннипег Джетс» обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Коул Перфетти, Мэйсон Эпплтон, а также Николай Элерс. Российский форвард Владислав Наместников отличился по ходу встречи двумя результативными передачами.
У гостей в сегодняшнем матче забивали Алекс Так и Джон-Джейсон Петерка.
Отметим, «Виннипег» после данной победы вышел на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков. «Баффало» остался на 14-м месте турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды — 15 очков.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Перфетти (Наместников, Пионк) – 22:12 2:0 Эпплтон (Нидеррайтер, Лаури) – 24:33 2:1 Так – 24:56 3:1 Элерс (Нидеррайтер, Наместников) – 28:12 3:2 Петерка (Далин, Бенсон) – 41:00
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