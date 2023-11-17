Гениальная смена Ткачёва, 47 сейвов вратаря и погром «Амура». Итоги дня в КХЛ

17 ноября в регулярке КХЛ состоялось только две игры. Коротко подводим итоги каждой из них.
«Авангард» на своей площадке принимал «Адмирал». «Ястребы» сейчас рвутся к вершине Востока и не проигрывают в ноябре, «моряки» же обосновались на последнем месте таблицы конференции, а до вояжа в Омск трижды подряд уступили на своей площадке.
Однако диспозиция клубов и их бэкграунд никак не отразились на самой игре. «Адмирал» будто бы вернулся в прошлый плей-офф и предложил более звёздному сопернику непроходимую и непробиваемую оборону и невероятную игру вратаря. К тому же дальневосточники открыли счёт уже в первом периоде – Алексей Соловьёв забросил очередную шайбу в сезоне, приложившись от синей линии. Всё остальное время «Адмирал» по большому счёту пытался сдерживать атаку «Авангарда», и «моряков» ждал бы успех, если бы не фактор Владимира Ткачёва.
Уже в концовке периода лидер «ястребов» выдал гениальную смену длиной в четыре с хвостиком минуты. Началось всё при игре на отложенном штрафе, затем было большинство, но по-настоящему доминировать над всей пятёркой «Адмирала» Ткачёв стал, когда его привычные партнёры Спунер и Буше сменились, а он остался на льду в другом сочетании.
За короткий отрезок Владимир создал убойные моменты для Гераськина, затем для Киселевича, но забил только с третьей попытки Роман Абросимов. Удивительно, как Ткачёв всякий раз успевал первым на подбор, нарезал круги по зоне гостей, умудряясь на фоне усталости выдавать идеальные передачи.
«Авангард» мог забрать победу в основное время, затем в овертайме (у Омска было два большинства, которые с подачи Михаила Кравца трансформировались в формат «5 на 3»), но в итоге «Адмирал» дожил до серии буллитов, где всё равно проиграл. Победная попытка, разумеется, на счету великолепного Ткачёва. Но отмечаем и «Адмирал», который сделал всё для победы: Сергей Иванов совершил 47 (!) сейвов, а полевые игроки гостей заблокировали 28 (!) бросков «Авангарда».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
В нижнекамской встрече и близко не было такой драматургии. «Нефтехимик» здорово начал матч и уже к восьмой минуте повёл 2:0: Брюквин и Бикмуллин забили Калниньшу бросками с одной и той же точки. В остальном «волки» умело отбивались от атак «Амура», здорово играл голкипер Долганов, а в воротах «тигров» побывало ещё две шайбы. В конце второго периода отличился Сетдиков, а закрыл счёт на 55-й минуте шикарным щелчком Наиль Якупов. 4:0 – «Нефтехимик» выиграл важный матч у соседа по таблице Востока и вплотную приблизился к зоне плей-офф.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Матчи 18 ноября
- 17 ноября 2023
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